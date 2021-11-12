Инновационный транспорт экологичен.

Инновационное такси показали в аэропорту Сеула. Уникальный транспорт абсолютно экологичен.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В южнокорейской столице показали дрон-такси. Транспорт оснащен электродвигателем, поэтому не имеет никаких выбросов.

Воздушное такси имеет вертикальный старт и посадку как вертолет. Проект разработало Министерство транспорта Южной Кореи. Полноценный запуск воздушного такси планируют через четыре года.

Такие дроны будут курсировать от международного аэропорта к центру Сеула. С начала одна такая поездка в перерасчете на гривны будет стоить примерно 2,5 тысячи, но в три раза сократит время в пути – с 60 до 20 минут.

Как ранее сообщал УНИАН, Южная Корея показала систему управления городскими воздушными такси (UAM), которые соединят крупнейшие аэропорты со столицей в 2025 году, сократив время поездки на две трети.

В прошлом году Сеул презентовал дорожную карту, согласно которой к 2025 году начнут коммерческие городские полеты. По оценкам министерства транспорта, такие услуги смогут сократить время на расстоянии от 30 до 50 км с часа на авто до 20 минут в воздухе.

Автор: Анастасия Горбачева