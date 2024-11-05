Полет нового такси демонстрирует потенциал для решения транспортных проблем во всем мире.

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Corporation в сотрудничестве с американской компанией Joby Aviation, которая специализируется на создании электрических воздушных такси для коммерческих пассажирских перевозок, осуществили первый международный выставочный полет такси.

Как пишет Interesting Engineering, полет состоялся в начале этой недели в техническом центре Toyota в японском городе Шидзуока. Полет возле горы Фудзи продемонстрировал низкий уровень шума беспилотного летательного аппарата Joby и ознаменовал почти семилетнее сотрудничество между двумя компаниями.

Отмечается, что электрическое воздушное такси Joby рассчитано на перевозку пилота и четырех пассажиров со скоростью до 200 миль/ч (более 321 км/ч). Оно предлагает высокоскоростную мобильность с нулевыми эксплуатационными выбросами и долей шума вертолетов.

Новая услуга мобильности имеет целью уменьшить пробки на дорогах, минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить транспортные решения для городских и сельских регионов. Полет нового такси демонстрирует потенциал для решения различных транспортных проблем в Японии и во всем мире.

Последние новости транспорта

4 ноября стало известно, что немецкий флагманский авиаперевозчик Lufthansa представил обновленные салоны эконом и бизнес-класса. В частности, тогда были представлены новые кресла первого класса, которые получили название "каюты для объятий".

Также сообщалось, что Китай начал спор во Всемирной торговой организации против окончательных пошлин ЕС на электромобили, произведенные в Китае. Известно, что пошлины были введены после того, как стало известно, что китайские производители извлекали выгоду из несправедливых субсидий.

Вас также могут заинтересовать новости: