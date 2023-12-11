С 11 декабря 14:00 было восстановлено стабильное движение грузовиков на ЧП "Ягодин – Дорогуск".

Месячная блокада крупнейшего грузового пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершена. Восстановлено стабильное движение грузовиков.

"Блокада пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершена. С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков. По направлению к Украине проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются-будут следовать в сторону Польши" - сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, за более чем месяц блокировки крупнейшего грузового пункта пропуска команда министерства и посольства ежедневно занималась вопросом разблокирования – были проведены десятки встреч и переговоров на всех возможных уровнях.

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"Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства", - добавил вице-премьер-министр.

Блокирование границы Украины - что известно

В начале ноября 2023 года польские перевозчики начали свою забастовку на пограничных переходах с Украиной и выдвинули ряд требований, среди которых, в частности, отмена так называемого "транспортного безвиза" для Украины. Сначала польские перевозчики заблокировали три крупнейших пункта пропуска: "Корчева-Краковец", "Гребенне - Рава-Русская"и" Дорогуск-Ягодин". Позже присоединились польские фермеры, устроившие акцию протеста на пункте пропуска "Медика - Шегини". На границе образовались очереди из украинских грузовиков, кое - где-до нескольких десятков километров в обе стороны.

7 декабря вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в интервью УНИАН сообщил, что украинские экспортеры готовятся решить проблему с блокадой границы польскими перевозчиками посредством переправки фур через украинско-польскую границу поездами. Такая поездка может стоить перевозчику дополнительно примерно 1600 евро.

10 декабря стало известно, что в Польшу по железной дороге доставили первую партию грузовиков, что из-за блокады польских перевозчиков не могли пересечь границу по автодорогам.

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