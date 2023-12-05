Адина Велян назвала идею возврата разрешений неприемлемой.

Европейская комиссия выступает за сохранение Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом, несмотря на требования польских перевозчиков.

Об этом после заседания Совета ЕС на уровне министров инфраструктуры и транспорта заявила еврокомиссар по транспорту Адина Велян. Она обещает защитить эту сделку. "Этот пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией - несправедлив. А тем временем на границе страдают люди, а наши внешние границы Евросоюза становятся заложниками. Поэтому идея возврата разрешений является неприемлемой, поскольку именно с этой целью мы отказались от разрешений", - цитирует ее Радио Свобода.

Велян подчеркнула, что обсуждать проблемы, связанные с этим соглашением, надо лишь после решения критической ситуации на границе. Также она раскритиковала польское правительство, в то же время сказав, что страна находится в процессе формирования нового большинства после выборов.

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"Считаю неприемлемым, чтобы правительство умывало руки в Польше, говоря, что это что-то между местной властью и Еврокомиссией в конце концов и Украиной. Мы как центральная власть не имеем к этому отношения - у нас связаны руки. Я не считаю, что это приемлемое объяснение", - добавила комиссарка.

Блокирование границы Украины: что известно

Польские перевозчики в начале ноября устроили забастовку на пограничных переходах с Украиной, выдвинув ряд требований, среди которых отмена "транспортного безвиза". Впоследствии к ним присоединились и польские аграрии.

Эти действия привели к огромным очередям на границе, а также негативно повлияли на доставку помощи в Украину. Украинские водители в ответ блокировали дороги в самой Польше.

Польский министр инфраструктуры призвал Украину выполнить ряд требований протестующих. Впоследствии их поддержал и премьер Матеуш Моравецкий.

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