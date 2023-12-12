Движению мешает грузовик.

Движение транспорта через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", который разблокировали 11 декабря, снова заблокирован. Соответствующие фото и видео распространил один из организаторов протестов польских перевозчиков Рафаль Меклер.

На снимках можно увидеть грузовик, который остановился посреди трассы, перекрыв движение. "Машина, как видите, плохо реагировала на оскорбления и средние пальцы украинских водителей. Злость неодушевленных предметов", - написал Меклер в микроблоге X.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Украинской правде подтвердил, что в 20:00 со стороны польского пункта пропуска "Дорогуск" находился грузовик.

Видео дня

Впоследствии Меклер обнародовал видео, на котором можно увидеть польских правоохранителей. Протестующий пишет, что полицейские выставили границу со щитов в ответ на их намерение заблокировать переезд.

Разблокировка пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"

Как известно, польские перевозчики бастуют на границе с 6 ноября, к ним присоединялись и польские фермеры. Заблокированными оказались пункты пропуска "Корчева-Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин" и " Медика - Шегини".

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян критиковала польское правительство за то, что оно не способно решить эту проблему. Группа европейских депутатов заявила, что ситуация служит интересам Кремля и вредит репутации как Польши, так и всего Евросоюза.

Вчера самый большой грузовой пункт пропуска удалось разблокировать, движение автомобилей нормализовалось уже в 14:00.

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