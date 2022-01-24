Рейсы или переносят, или вовсе отменяют.

Три авиакомпании следом за Lufthansa отказались от ночной стоянки в Киеве. Решение принято на фоне возможного нападения Российской Федерации на Украину.

Об этом сообщает avianews.

Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM 23 января изменили график полетов своих самолетов в Киев так, чтобы самолеты с экипажами не ночевали в Украине.

23 января самолет Austrian Airlines выполнил вечерний рейс OS 667 Вена-Киев и вернулся в Австрию спецрейсом OS 1402. При этом компания отменила утренний регулярный рейс OS 668 из Киева в Вену.

Читайте такжеВ Киеве объяснили, будут ли закрывать общественный транспорт в случае локдаунаSwiss также отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. Вместо него в Киев утром 24 января отправился спецрейс LX7390 и самолет сразу вернулся.

Рейсы KLM из Амстердама в Киев начали отменять еще с 22 января. Все они предусматривали ночную стоянку в Украине и утренний вылет.

Эвакуация из Украины

Госдепартамент поручил начать сегодня эвакуацию родственников сотрудников посольства США в Украине. В Госдепе объяснили эвакуацию семей дипломатов из Киева. Это называют "мерами предосторожности", которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала.

Читайте такжеСамолет из Майами в Лондон развернулся над Атлантикой из-за отказа пассажира надеть маскуПосольство США в Киеве продолжает работать, а временно поверенная в делах США Кристина Квин остается в Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

23 января стало известно, что Великобритания начала отзывать своих дипломатов из Украины.

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