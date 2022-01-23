В авиакомпании называли причиной переноса рейса политическую ситуацию, из-за чего экипаж не может оставаться на ночь в Украине.

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила вечерний рейс из Мюнхена в Киев из-за "политической ситуации".

Об этом на странице в Facebook сообщила экс-народный депутат Виктория Войцицкая, которая должна была лететь вечерним рейсом.

По ее словам, самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Мюнхена в 21:00 субботы 22 января и прибыть в Киев в 00:10. Однако вылет перенесли на 6 часов утра воскресенья, 23 января. Экс-нардеп добавила, что такая же ситуация произошла с этим же рейсом и днем ранее.

По словам Войцицкой, в авиакомпании причины переноса рейса объяснили тем, что "экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь из-за политической ситуации".

Когда пассажиры зашли в самолет, им еще раз сообщили, что экипаж не мог ночевать в Украине из-за "политического напряжения".

"Кстати, авиалиния отказалась компенсировать любые расходы именно из-за "политической нестабильности", хотя пассажиры были вынуждены ждать самолет более 8 часов", - отметила Войцицкая.

В комментарии "Европейской правде" экс-глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, которая также летела этим рейсом, подтвердила, что представители авиакомпании на стойке регистрации, а потом и в салоне самолета называли причиной переноса рейса политическую ситуацию.

"Не разрешаем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине", - процитировала Цыбульская объяснения работников Lufthansa. В то же время, по ее словам, ночевку в отеле авиакомпания оплатила.

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"Европравда" также отмечает, что Lufthansa перенесла на утро следующего дня два рейса из Франкфурта в Киев, запланированные на 22 и 23 января в 17:10.

В то же время, "Австрийские авиалинии", которые входят в группу Lufthansa, пока не переносили вечерний рейс из Вены в Киев.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Германии работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства в Украине. Он будет задействован, если ситуация в Украине существенно ухудшится.

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