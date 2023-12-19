Также сегодня был запущен первый рейс поезда сообщением "Сумы – Рахов".

В связи с ростом спроса "Укрзализныця" назначила дополнительные вагоны к поездам, которые курсируют по самым популярным маршрутам декабря.

Об этом сообщает пре-служба перевозчика в Telegram.

"Традиционно в декабре имеем рост спроса на путешествия по железной дороге. Поэтому к поездам наиболее ажиотажных направлений добавляем вагоны", – говорится в сообщении.

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Дополнительные места уже появляются на рейсах:

67/68 Киев – Варшава

7/8 Черновцы – Киев

88/87 Ковель – Запорожье

98/97 Ковель – Киев

194/193 Кривой Рог – Ясиня

192/91 Львов – Киев

Кроме того, сегодня был запущен первый рейс поезда №143 сообщением "Сумы – Рахов".

Зимние рейсы "Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на пиковые даты зимы новый Интерсити+ №741/742 "Киев – Львов". Поезд будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать во Львов в 20:56.

Кроме того, на рождественско-новогодние праздники была открыта продажа билетов на ряд новых поездов в Карпаты из разных уголков страны. В частности, был запущен поезд №194/193 "Кривой Рог – Ясиня " с остановками на станциях Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель и Ворохта.

Также "Укрзализныця" вернула легендарный "Лыжный экспресс". Скоростной поезд Интерсити+ №743 сообщением "Киев – Славско" начнет курсировать с 21 декабря.

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