Отмечается, что билеты можно будет купить с сегодняшнего дня.

Железнодорожный гигант "Укрзализныця" возвращает легендарный "лыжный" экспресс. Речь идет о скоростном поезде Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско.

"Самое время планировать свои предрождественские путешествия, ведь билеты на скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славско с сегодняшнего дня (3 декабря, - УНИАН) уже в продаже", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Как будет курсировать поезд:

Видео дня

отправление из Киева с 21 декабря в 6:11, а прибытие на станцию Славско в 14:00;

обратном поезд будет отправляться со станции Славско в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

Стоит отметить, что "горы" условно разделили на два направления – Буковель и Славское:

№193/192 Кривой Рог - Ясиня соединит Криворожье с Карпатами;

№145/146 Сумы - Рахов соединит север Украины с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;

№365/366 Луцк - Рахов отвезет жителей Луцка и Ровно в Моршин, Долину, Калуш, Ивано-Франковск, Яремче, Буковель, Ворохту;

№345/346 Ужгород - Черновцы восстановит сообщение Закарпатья с Буковиной через Славское;

№28/27 Киев - Мукачево соединит Киев со курортом Славское и Закарпатьем;

№368/367 Луцк - Ужгород соединит Луцк со Львовом, Славским, Мукачево и Чопом.

Новый график "Укрзализныци" на 2024 год - куда можно будет доехать

"Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов на 2024 год, в котором назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и три международных.

Также ожидается улучшение 19 рейсов по Украине и за рубежом, а также новые сообщения для регионов.

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