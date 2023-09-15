В УЗ работают над новым графиком движения на популярных направлениях / фото УНИАН, Александр Синица

В "Укрзализныци" рассказали о самых популярных поездах в период с 1 июня по 31 августа 2023 года.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, наибольшее количество пассажиров было перевезено рейсами:

  • № 119/120 Запорожье — Львов (186313 пассажиров); 
  • № 41/42 Днепр — Трускавец (181772 пассажира); 
  • № 705/706 Киев — Перемышль (171253 пассажира); 
  • № 715/716 Киев — Перемышль (168912 пассажиров); 
  • №81/82 Киев — Ужгород (163374 пассажира).

При этом наиболее заполненными и ажиотажными среди пассажиров в целом стали поезда:

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  • № 53/54 Киев — Перемышль, который заполнялся на каждом рейсе в среднем на 98%;
  • №23/24 Киев — Хелм (96%);
  • № 67/68 Киев — Варшава (96%);
  • № 712/711 Киев — Краматорск (94%);
  • №19/20 Киев — Хелм (94%).

Кроме того, в УЗ отметили, что сейчас работают над новым графиком движения, который должен расширить предложение "Укрзализныци" на ажиотажных направлениях.

"Укрзализныця" - последние новости 

С начала 2023 года благодаря увеличению маршрутов и рейсов в международном сообщении "Укрзализныця" перевезла более 1,1 млн пассажиров. Тогда же в компании отметили, что при сохранении пассажиропотока УЗ перевезет около 80% пассажиров, путешествовавших международными рейсами украинских авиакомпаний.

Также стало известно, что "Укрзализныця" уже этой осенью может запустить новый поезд сообщением Львов-Варшава с пересадкой между двумя согласованными поездами в Рава-Русской.

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