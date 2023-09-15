В "Укрзализныци" рассказали о самых популярных поездах в период с 1 июня по 31 августа 2023 года.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, наибольшее количество пассажиров было перевезено рейсами:
- № 119/120 Запорожье — Львов (186313 пассажиров);
- № 41/42 Днепр — Трускавец (181772 пассажира);
- № 705/706 Киев — Перемышль (171253 пассажира);
- № 715/716 Киев — Перемышль (168912 пассажиров);
- №81/82 Киев — Ужгород (163374 пассажира).
При этом наиболее заполненными и ажиотажными среди пассажиров в целом стали поезда:
- № 53/54 Киев — Перемышль, который заполнялся на каждом рейсе в среднем на 98%;
- №23/24 Киев — Хелм (96%);
- № 67/68 Киев — Варшава (96%);
- № 712/711 Киев — Краматорск (94%);
- №19/20 Киев — Хелм (94%).
Кроме того, в УЗ отметили, что сейчас работают над новым графиком движения, который должен расширить предложение "Укрзализныци" на ажиотажных направлениях.
"Укрзализныця" - последние новости
С начала 2023 года благодаря увеличению маршрутов и рейсов в международном сообщении "Укрзализныця" перевезла более 1,1 млн пассажиров. Тогда же в компании отметили, что при сохранении пассажиропотока УЗ перевезет около 80% пассажиров, путешествовавших международными рейсами украинских авиакомпаний.
Также стало известно, что "Укрзализныця" уже этой осенью может запустить новый поезд сообщением Львов-Варшава с пересадкой между двумя согласованными поездами в Рава-Русской.