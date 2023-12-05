Билеты на все поезда уже доступны в приложении УЗ, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" на рождественско-новогодние праздники открыла продажу билетов на ряд новых поездов к горам из разных уголков страны. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что уже доступны для приобретения билеты на новый поезд "Укрзализныци" - №194/193 Кривой Рог - Ясиня. Этот поезд в новом расписании соединил Криворожье с горами (станциями Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохта, Яремче) напрямую удобным расписанием.

Из Кривого Рога поезд №194/193 будет отправляться с 17 декабря через день в 11:02 и прибывать на станцию Ясиня в 10:06. В обратном направлении поезд будет отправляться с 18 декабря в 13:28 и прибывать в Кривой Рог в 10:34.

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Также доступны для покупки билеты на новые поезда №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск и № 365/366 Луцк-Рахов.

Поезд №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск будет отправляться из Сум с 11 декабря в 19:01, из Чернигова-в 21:18 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:20. В обратном направлении, из Ивано-Франковска, отправление с 12 декабря в 14:44 и прибытие в Чернигов в 7:26, в Сумы в 9:56.

Поезд №365/366 Рахов - Луцк будет отправляться из Рахова с 20 декабря в 19:37 и прибывать в Луцк в 11:30. в обратном направлении, из Луцка, отправление с 21 декабря в 17:45 и прибытие в Рахов в 8:55.

Билеты на все поезда уже доступны в приложении УЗ, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - последние новости

21 ноября "Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов на следующий год, в котором назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и три международных. Также ожидается улучшение 19 рейсов по Украине и за рубежом, а также новые сообщения для регионов.

3 декабря стало известно, что УЗ вернула "лыжный" экспресс - скоростной поезд "Интерсити+" №743 сообщением Киев - Славско. Отправление из Киева с 21 декабря в 6:11, а прибытие на станцию Славское в 14:00.

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