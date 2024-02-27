Цена на Apple Vision Pro начинается от 3499 долларов, но на выходе может быть на тысячу дороже, в зависимости от конфигурации.

В начале февраля состоялся релиз Vision Pro – революционной и очень дорогой гарнитуры смешанной реальности Apple. Новое устройство оценили в $3499, но может быть на тысячу долларов дороже, в зависимости от конфигурации, которую выберет покупатель.

Исследовательская фирма Omdia разобрала Vision Pro и подсчитала стоимость яблочной гарнитуры и каждой ее составляющей. Как выяснилось, реальная ее стоимость составляет около половины от розничной цены устройства.

Vision Pro представляет пользователю как реальный, так и виртуальный мир с помощью двух дисплеев micro-OLED, по одному для каждого глаза. По данным Omdia, Apple заплатила Sony по 228 долларов за каждый, так что их стоимость составляет 456 долларов – это почти 30% от общей себестоимости девайса.

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После дисплеев, вторыми по стоимости компонентами Vision Pro являются два чипа – Apple M2 и совершенно новый R1. Вместе их стоимость составляет 240 долларов, или чуть более 15% от общей стоимости материалов устройства.

Ниже можно посмотреть структуру стоимости подробнее:

Аналитики Omdia отмечают, что независимо от того, насколько точна цифра в 1542 доллара, Apple не получает прибыль в $1957 с каждого проданного Vision Pro. Все потому, что здесь не учтены расходы на производство, доставку или маркетинг, как и стоимость исследований и разработок. Тем не менее, она намного меньше, чем разница между ценой и материалами.

СМИ пишут, что совершенно новое устройство Apple не вызвало большого энтузиазма у пользователей, о чем говорят замедленные продажи – основная часть пришлась на предзаказы. Также есть сведения о массовых возвратах Apple Vision Pro. Пользователи жалуются на громоздкость девайса, тошноту и головную боль при использовании.

Пока Vision Pro можно купить только в США, в других странах эта гарнитура выйдет только в 2025 году. Apple также готовит упрощенную версию Vision Pro за $1500-2000, чтобы превратить продукт в массовый хит.

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