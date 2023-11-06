Ранее предполагалось, что запуск автомобиля состоится в 2026 году.

Не секрет, что Apple работает над собственным беспилотным автомобилем, но до сих пор компания не проронила ни слова об этом проекте. Изначально его релиз планировался в 2024 году, потом в 2026-м, а теперь он ожидается ближе к 2030 году.

Об этом сообщил известный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Он отметил, что купертиновцы продолжают работать над ним, однако Apple Car появится ближе к концу десятилетия, без указания более конкретного временного окна.

Комментарий Гурмана последовал за другим заявлением известного аналитика Минг-Чи Куо, сделанным пару месяцев назад. Он отметил, что проект в данный момент не относится к перспективным и выразил сомнение в том, что Apple Car сможет поступить в массовое производство в ближайшие годы.

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В марте этого года также была информация, что команда Apple Car распущена и запуск в 2026 году находится под угрозой.

Отмечается, что Apple Car и гарнитура смешанной реальности Vision Pro являются наиболее вероятными кандидатами на следующий революционный продукт Apple, который "перевернет рынок".

Vision Pro – этот гаджет может заменить смартфоны и ПК

Шлем смешанной реальности Vision Pro дебютирует уже в начале следующего года. Устройство напоминает горнолыжную маску и позволяет "накладывать" картинку поверх реальности, отображая различные интерфейсы. Сама Аpple описывает Vision Pro как "новый тип компьютера, который дополняет реальность, плавно смешивая цифровой мир с реальным".

Цена – 3500 долларов (около 130 000 грн). Apple также готовит упрощенную версию гаджета, снизив стоимость до 1500–2000 долларов, чтобы превратить продукт в массовый хит.

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