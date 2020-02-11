Группа DCH нашла стратегического партнера, с которым планирует активно строить дороги в Украине

Ярославский подтвердил намерение освоить дорожное строительство в пределах 100-300 миллионов долларов.

Группа DCH Александра Ярославского отыскала стратегического партнера, скооперировавшись с которым планирует в этом году активно зайти на отечественный рынок строительства и ремонта автомобильных дорог.

Об этом сам Ярославский сообщил в комментарии журналистам перед презентацией планов по дорожному строительству в 2020 году «Сшить Украину»

«Я нашел стратегического партнера для себя, озвучивать пока эту компанию не буду, но это известная компания, мы с ними готовы осваивать новое направление для DCH – дорожное строительство», - сказал он.

При этом бизнесмен отметил, что гарантирует высокое качество выполняемых работ.

«Я думаю, что будет не хуже, чем подготовка Харькова к Евро-2012», - сказал он.

Также Ярославский подтвердил намерение освоить дорожное строительство в пределах 100-300 миллионов долларов.

«Лично я готов освоить в этом году от 100 до 300 миллионов долларов. Это – от 100 до 300 километров нового дорожного покрытия. Из этого я буду исходить, я привык отвечать за то, что я могу сделать. Надо от слов переходить к делу. Думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться за лопаты, за катки и начать работать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине стартует массовое дорожное строительство, которое анонсировали как президент Владимир Зеленский, так и премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский сообщил, что в 2020 году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 млрд грн.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 млрд грн.