В Киеве на мосту Патона частично ограничат движение транспорта из-за его аварийного состояния

В настоящее время продолжаются исследовательские работы по состоянию моста и продолжаются предпроектные работы по его реконструкции.

На мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время часа вопросов к мэру первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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"Там уже ограничено движение пассажирского транспорта - крупногабаритные автобусы и троллейбусы заменены на более легкие. Начинаем буквально с сегодняшнего дня отгораживать две полосы, по которым будет запрещено движение транспорта. Будет организовано движение по пяти полосам - три в сторону правого берега, две - левого. Будет присутствовать полиция в части ограничения заезда на мост большегрузного транспорта. И одновременно будут продолжаться исследовательские работы. Потому что для того, чтобы запроектировать этот мост, нужно провести большое количество исследовательских работ, в том числе подмостового пространства, где проходят коммуникации. Но там в таком состоянии решетки, что туда нельзя посылать людей. Поэтому работа продолжается. Мост будет работать в ограниченном режиме", - сказал Поворозник.

Мэр столицы Виталий Кличко выразил надежду, что до конца года проектные работы будут закончены и власть будет иметь «четкую картину» и сможет перейти к реконструкции моста Патона.

"Относительно финансирования реконструкции моста скажу, что это очень недешевое удовольствие и будет стоить около полмиллиарда долларов США. Однозначно, когда проект будет завершен, мы будем знать четкую сумму", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что киевский мост Метро, который проходит через реку Днепр, может обвалиться в любой момент, если городская власть не проведет его реконструкцию в ближайшее время. Об этом в 2018 году заявил сопроектировщик данного моста Георгий Росновский.

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По его словам, опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматуры не были как следует изолированы. Из-за этого пучки покрылись ржавчиной, и на данный момент арматура находится в плохом состоянии.

В свою очередь, в КГГА тогда заверили, что состояние столичного моста Метро определено как "ограниченно работоспособное", в связи с чем предполагалось в 2019 году начать его капитальный ремонт.

"Обследование (проведенное в 2015-2016 годах - УНИАН) установило, что к моменту аварийности - еще 6 лет (с момента проведения обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года", - отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.