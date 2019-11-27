Борису Патону 101 год: интересные факты из биографии человека-легенды (видео)

Борис Патон - сверстник Академии наук Украины, конструктор одноименного моста и пользователь Facebook.

Сегодня исполняется 101 год Борису Патону – неизменном с 1962 года президенту Национальной академии наук Украины и Института электросварки (имени своего отца) с 1953 года, ученому в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952).

Патон является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.

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Родился в Киеве в семье известного ученого-мостостроителя, директора и основателя Института электросварки Евгения Патона и домохозяйки Натальи Патон. Род Патонов — древний и известный настолько, что возникло даже направление исследований — патонознавство.

Учиться пошел на инженера-электрика. В военный 1941-й год закончил Киевский политех, защитил кандидатскую и докторскую, вступил в КПСС.

Во время Второй мировой работал инженером на заводе «Красное Сормово» в Горьком, через десять лет занял должность директора Института электросварки.

Он является автором идеи и одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей. Благодаря этому удалось добиться сокращения длительности операций, снижение вероятности послеоперационных осложнений и потери крови.

Секретом своего долголетия академик называет неустанный труд. Над своими новыми идеями он работал по 12 часов в день, и до сих пор придерживается такого графика.