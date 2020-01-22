Toyota и Honda отзывают шесть миллионов автомобилей

Японские концерны вынуждены отзывать авто из-за проблем с подушками безопасности.

Японские автопроизводители Toyota и Honda вынуждены отозвать более шести миллионов автомобилей из-за проблем с подушками безопасности, что являются опасными для водителей.

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Об этом во вторник, 21 января, обе компании сообщили в соответствующих заявлениях, передает “Немецкая волна”.

Отмечается, что решение Toyota касается около 3,4 миллиона авто на разных рынках. Проблема, которая привела к отзыву машин, связана с тем, что подушки безопасности могут не срабатывать в момент аварии.

Речь идет об автомобилях, оборудованных компьютерами компании ZF-TRW, что должны контролировать работу подушек безопасности. Эти электронные устройства оказались чувствительны к электрическим помехам и могут не передать сигнал об активации подушек. Поэтому во время столкновения они могут надуться не полностью или совсем не сработать, отмечается в сообщении компании Toyota.

В компании добавили, что проблемы могут возникать и у механизмов, которые контролируют ремни безопасности во время столкновения.

Также информационное агентство AP отмечает, что проблема может касаться всего около 12,3 миллиона авто в США производства различных компаний, а упомянутый дефект уже стал причиной гибели восьми человек. Теперь эту проблему расследует американская власть.

Также об отзыве 2,7 миллиона авто в США и Канаде сообщила компания Honda. Впрочем на этот раз речь идет о проблемах с механизмами, которые надувают подушки безопасности компании Takata. Сообщается, что эти неисправности могут приводить к взрыву подушек с выбросом металлических осколков.

В 2018 году Toyota уже была вынуждена отозвать около 2,4 миллиона автомобилей во всем мире. Тогда в системе автомобилей Prius и Auris с гибридными двигателями были обнаружены дефекты, которые могут привести к остановки работы двигателя во время движения, сообщили в японской корпорации.

Подушки безопасности также не впервые становятся причиной отзыва автомобилей Honda. В 2015 году через них компания была вынуждена отозвать 4,5 миллиона автомобилей.

Напомним, что об отзыве более полумиллиона автомобилей в июле прошлого года сообщил автопроизводитель Volvo. В компании сообщили, что в двигателях автомобилей ряда моделей выявлены дефекты, которые могут привести к перегреву и деформации деталей. В худшем случае могло произойти возгорание двигателя.