В Стамбуле после запрета Uber возник бум нелегальных такси
14:10, 06 января 2020Транспорт
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Более 5000 пиратских такси работают в крупнейшем городе Турции.
Иллюстрация / REUTERS
В Стамбуле после запрета Uber все большей распространенности приобретают нелегальные такси.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на издание Hurriyet.
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Отмечается, что более 5000 пиратских такси работают в крупнейшем городе Турции, общаясь с клиентами через WhatsApp. В городе с населением в 15 миллионов зарегистрировано только 17 395 лицензированных машин, при этом растет спрос на более дешевых нелегальных перевозчиков.
В октябре суд в Стамбуле прекратил деятельность Uber из-за недобросовестной конкуренции. Суд также постановил запретить доступ к мобильному приложению и сайту Uber.
Президент Реджеп Эрдоган выступил против присутствия компании в Турции, сравнив ее транспортные средства с пиратскими.
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