В Стамбуле после запрета Uber возник бум нелегальных такси

Более 5000 пиратских такси работают в крупнейшем городе Турции.

В Стамбуле после запрета Uber все большей распространенности приобретают нелегальные такси.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на издание Hurriyet.

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Отмечается, что более 5000 пиратских такси работают в крупнейшем городе Турции, общаясь с клиентами через WhatsApp. В городе с населением в 15 миллионов зарегистрировано только 17 395 лицензированных машин, при этом растет спрос на более дешевых нелегальных перевозчиков.

В октябре суд в Стамбуле прекратил деятельность Uber из-за недобросовестной конкуренции. Суд также постановил запретить доступ к мобильному приложению и сайту Uber.

Президент Реджеп Эрдоган выступил против присутствия компании в Турции, сравнив ее транспортные средства с пиратскими.