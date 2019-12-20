Суд в Германии запретил сервис Uber

Uber собирается обжаловать это решение.

Окружной суд Франкфурта запретил сервис онлайн-заказа такси Uber.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Новое время.

Отмечается, что в бизнес-модели Uber суд признал разные антиконкурентные нарушения. Иск подала служба такси Taxi Deutschland.

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Uber собирается обжаловать это решение.

Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде немецких городов. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями.

Ранее сообщалось, что транспортное управление Лондона (Transport for London - TfL) не продлило лицензию сервису по заказу такси Uber. В TfL считают, что такси службы Uber не обеспечивают должной безопасности пассажирам.