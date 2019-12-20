Суд в Германии запретил сервис Uber
00:55, 20 декабря 2019Транспорт
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Uber собирается обжаловать это решение.
Иллюстрация / REUTERS
Окружной суд Франкфурта запретил сервис онлайн-заказа такси Uber.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Новое время.
Отмечается, что в бизнес-модели Uber суд признал разные антиконкурентные нарушения. Иск подала служба такси Taxi Deutschland.
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Uber собирается обжаловать это решение.
Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде немецких городов. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями.
Ранее сообщалось, что транспортное управление Лондона (Transport for London - TfL) не продлило лицензию сервису по заказу такси Uber. В TfL считают, что такси службы Uber не обеспечивают должной безопасности пассажирам.
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