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Суд в Германии запретил сервис Uber

00:55, 20 декабря 2019
Транспорт
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Новое время.

Отмечается, что в бизнес-модели Uber суд признал разные антиконкурентные нарушения. Иск подала служба такси Taxi Deutschland.

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Uber собирается обжаловать это решение.

Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и еще ряде немецких городов. В Германии сервис работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями.

Ранее сообщалось, что транспортное управление Лондона (Transport for London - TfL) не продлило лицензию сервису по заказу такси Uber. В TfL считают, что такси службы Uber не обеспечивают должной безопасности пассажирам.

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Теги: #Германия#такси Uber