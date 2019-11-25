"Недостаточно безопасно": Uber не продлили лицензию в Лондоне

В Транспортном управлении Лондона считают, что такси службы Uber не обеспечивают должной безопасности пассажирам.

Транспортное управление Лондона (Transport for London - TfL) не продлило лицензию сервису по заказу такси Uber.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на The Guardian.

"Решение принято после того, как было зафиксировано более 14 тысяч нарушений, связанных с отсутствием страховок у водителей такси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые TfL отказалось продлевать лицензию Uber в сентябре 2017 года. Однако тогда, компания добилась продления лицензии на 15 месяцев. Она признала в суде свои ошибки и пообещала их исправить.

В сентябре этого года TfL предоставило дополнительный двухмесячный испытательный срок. Тогда Uber обязали решить проблемы с проверкой водителей, страховкой и безопасностью.

Однако сегодня в TfL заявили, что лицензию не продлят.

"Несмотря на решение некоторых из этих проблем, у TfL нет уверенности в том, что подобные проблемы не возникнут в будущем", - говорится в заявлении TfL.

Несмотря на такое решение, Uber продолжит предоставлять услугу в Лондоне, так как компания заявила, что подаст апелляцию. Пока суд не утвердит решение TfL, водители Uber будут работать.

В Лондоне зарегистрированы 45 тысяч лицензированных водителей Uber.

"Мы продолжим работать в обычном режиме и сделаем все возможное, чтобы работать с TfL, чтобы разрешить эту ситуацию", - сказал региональный генеральный директор Uber Джейми Хейвуд.