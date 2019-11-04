Alfa Romeo может отказаться от спорткаров и сделать ставку на кроссоверы

Марка сохранит в гамме только те модели, которые с наиболее высокой долей вероятности принесут прибыль.

Alfa Romeo планирует в ближайшей перспективе исключить из модельной линейки сразу два спортивных купе, взамен добавив в гамму ещё пару кроссоверов.

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В прошлом году руководство марки Alfa Romeo поделилось планами на ближайшее будущее и опубликовало схему развития модельной линейки до 2022 года. Среди прочего, в ней были указаны два спортивных купе: GTV и 8C, однако теперь стало известно, что этим планам не суждено сбыться: ради оптимизации текущих расходов компания собирается изрядно сократить модельный ряд, пишет motor.ru.

Как сообщил изданию Automobile Magazine новый глава концерна FCA Майк Мэнли, марка сохранит в гамме только те модели, которые с наиболее высокой долей вероятности принесут прибыль.

Разумеется, нишевые спорткары к ним не относятся — речь идёт о более-менее массовых автомобилях, а локомотивом продаж во всём мире нынче являются кроссоверы. Из отчёта FCA за третий квартал 2019 года понятно, что из текущей линейки у Alfa Romeo останутся только седан Giulia и кроссовер Stelvio, обновление которых запланировано на 2021 год. Вдобавок марка планирует добавить в модельную линейку два новых кроссовера: в следующем году на рынок выйдет Tonale, а ещё позже — новая модель с электрической силовой установкой.