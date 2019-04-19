Автосалон в Нью-Йорке: главные новинки (фоторепортаж)

Огромный флагманский внедорожник Mercedes-Benz, Toyota Highlander четвертого поколения и другие яркие автомобили показали на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Апрель выдался удивительно богатым на автомобильные события. В Китае открылся Шанхайский автосалон, а сразу вслед за ним в США стартовало международное мотор-шоу в Нью-Йорке.

Mercedes-Benz GLS после смены поколения переехал на новую модульную платформу MHA, благодаря которой увеличился в размерах и обзавелся «подпрыгивающей» гидропневматической адаптивной подвеской. Для внедорожника доступно огромное количество всевозможных систем и опций — от автопилота до пятизонного климат-контроля. Есть даже специальная «кнопка для автомойки», после нажатия которой автомобиль закроет все окна и сложит внешние зеркала.

Масштабируемую архитектуру получил и кроссовер Toyota Highlander нового поколения, построенный на шасси TNGA. Платформа позволила улучшить устойчивость и маневренность, а также увеличить свободное пространство в салоне и багажнике. Highlander будет доступен с 3,5-литровым бензиновым V6, в котором использован непосредственный и распределенный впрыск горючего, также система изменения фаз газораспределения. Кроме того, у кроссовера есть версия с гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литровой «четверки» и электромотора на задней оси.

Компания Hyundai привезла в Нью-Йорк седан Sonata нового поколения. Модель получила аэродинамический кузов и 1,6-литровый 180-сильный турбомотор, ставший первым представителем семейства двигателей Smart Steam. Будет у седана и продвинутая гибридная версия с солнечными батареями на крыше, которые способны обеспечивать до 1300 дополнительных километров пробега ежегодно. Среди опций: проекционный дисплей, беспроводная зарядка для мобильных гаджетов и даже система удаленного доступа к ряду функций автомобиля со смартфона.

Впервые за долгое время обзавелся наддувным двигателем и кроссовер Subaru Outback. В моторную линейку новинки вошла 2,4-литровая «турбочетверка», развивающая 264 л. с. и 375 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с вариатором с восемью виртуальными ступенями и полным приводом. В салоне появился 11,6-дюймовый вертикальный сенсорный дисплей мультимедиа, похожий на тачскрины электрокаров Tesla.

Cadillac представил на мотор-шоу седан CT5, пришедший на смену модели CTS. Новинка призвана составить конкуренцию премиальным среднеразмерным седанам «большой немецкой тройки»: BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class и Audi A6.

Автомобиль будет доступен с наддувными агрегатами мощностью до 340 сил, 10-ступенчатым автоматом, опциональным полным приводом, а также с 10-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа, аудиосистемой Bose и передними сиденьями с электрическими регулировками в 18 направлениях. В скором времени Cadillac выведет на российский рынок четыре новые модели. Не исключено, что одной из новинок станет именно CT5.

А вот кресла компактного кроссовера Lincoln Corsair, разделившего шасси С2 c новым Ford Focus, могут регулироваться аж в 24 направлениях. Американцы утверждают, что по уровню комфорта маленький «Корсар» не уступает куда более габаритным SUV, в том числе Mercedes-Benz GLS и Tesla Model X. В распоряжении водителя и пассажиров точка доступа Wi-Fi, аудиосистема revel c 14 динамиками, информационно-развлекательный комплекс с большим экраном и беспроводная зарядная станция. Наконец, для кроссовера предложат специальный виртуальный ключ в смартфоне с возможностью управления несколькими десятками параметров.

Украшением выставки стал Porsche 911 нового поколения с кузовом «спидстер», получивший стилистические элементы от классических машин середины прошлого века и технологии современных гоночных суперкаров. Porsche 911 Speedster оснащен 509-сильным четырехлитровым оппозитным агрегатом с индивидуальными дроссельными заслонками, который работает только в паре с шестиступенчатой «механикой». Спидстер набирает первую «сотню» менее чем за четыре секунды, а его максимальная скорость составила 309 км в час. Тираж спорткара ограничат 1948 экземплярами — количество дает отсылку к году появления первого спидстера Porsche 356.

Mercedes-AMG активно расширяет линейку «младших» спортивных автомобилей, носящих индекс 35. Вслед за удлиненным седаном A35 L, представленным в Шанхае, немцы показали в Нью-Йорке купеобразный заряженный CLA второго поколения. Новинка приводится в движение тем же двухлитровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим 306 л. с. и 400 Н·м крутящего момента. Мотор действует в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и системой полного привода. Mercedes-AMG CLA35 4Matic способен набирать первую «сотню» за 4,9 сек. — на 0,2 сек. медленнее хэтчбека A35. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

Еще одной премьерой компании Hyundai в Нью-Йорке стал маленький кроссовер Venue. Новинка позиционируется в качестве глобальной модели — ее дебют практически одновременно состоялся в США и в Индии. Автомобиль предложат с совершенно новым 1,6-литровым бензиновым двигателем, вариатором и передним приводом. В арсенале опций Hyundai Venue будут все современные «фишки»: от систем слежения за «слепыми» зонами и контроля рядности движения до мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto.

Премиальный бренд Hyundai — марка Genesis — представил в Нью-Йорке экспериментальный автомобиль Mint, призванный дать представление о премиальном городском автомобиле будущего. Концепт получил необычные так называемые «двери-ножницы», которые открываются вертикально на неподвижном шарнире — как у классических суперкаров Lamborghini. Еще одной особенностью автомобиля стал необычный руль-штурвал, окруженный шестью маленькими дисплеями, которые также служат в качестве клавиш быстрого доступа для активации различных систем.

Свой взгляд на ситикар будущего продемонстрировала и компания Kia, приехавшая на автосалон с концептом Habaniro. Он тоже получил необычные двери типа «крыло бабочки», знакомые по легендарным спорткарам вроде Alfa Romeo 33 Stradale и McLaren F1. Для компактного кроссовера разработали специальную систему Real-time Emotion Adaptive Driving (R.E.A.D.), способную при помощи различных сенсоров и искусственного интеллекта распознавать эмоции водителя и на основе полученных данных активировать различные функции автомобиля. Стоит ли говорить об автопилоте пятого уровня, который может управлять машиной полностью самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, в Китае 16 апреля открылся 18-й Шанхайский международный автосалон (Auto Shanghai 2019), который проводят раз в два года.