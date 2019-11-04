Украинцы стали больше покупать новых авто: ТОП-5 лидеров продаж

В октябре продажи выросли на 25% по сравнению с октябрем 2018 года - до 9 тысяч авто.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 5% – до 70,7 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Отмечается, что в октябре продажи выросли, по сравнению с октябрем 2018 года, на 25% - до 9 тысяч авто.

По данным "Укравтопрома", лидерскую позицию на рынке заняла Renault. В октябре новые автомобили этой марки получили 1834 украинских регистрационных номера. По сравнению с октябрем прошлого года регистрации увеличились 2,3 раза.

На втором месте Toyota - 1233 авто этой марки пополнили украинский автопарк. Свой октябрьский результат Toyota улучшила на 37%.

Третью строчку рейтинга заняла KIA с результатом 833 покупателя, что на 60% больше, чем годом ранее.

Четвертая позиция у Volkswagen - 604 авто, что на 33% больше по сравнению с октябрем 2018 года.

Замыкает пятерку лидеров месяца Skoda - 537 авто, что на 2 машины меньше, чем годом ранее.

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Logan с показателем 701 регистрация.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросли на 0,6% – до 81,8 тысячи единиц.