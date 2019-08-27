УЗ планирует к началу 2021 года передать в концессию первые ж/д вокзалы

Помимо концессии, по словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, выход компании на IPO является оптимальным вариантом для привлечения частного капитала в железнодорожную отрасль.

Акционерная компания "Укрзализныця" намерена привлечь частный капитал для развития вокзалов и контейнерных терминалов, в частности, передать к концу 2020 - началу 2021 года в концессию одни из наиболее привлекательных для частного капитала активы - железнодорожные вокзалы.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на главу правления компании Евгения Кравцова.

«Мы работаем со Всемирным банком и IFC над этим вопросом и имеем амбиции сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 - начале 2021 года. Это позволит, с одной стороны, привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с другой - железная дорога будет иметь партнеров, которые помогут развить процессы эффективного управления активами», - цитирует пресс-служба Кравцова.

В компании ожидают как можно скорейшего принятия закона «О концессии», который был проголосован в первом чтении еще в апреле 2018 года.

Также в сообщении со ссылкой на главу правления "Укрзализныци" отмечается, что еще одним перспективным направлением государственно-частного сотрудничества компания видит строительство контейнерных терминалов.

В частности, на сегодняшний день в собственности "Укрзализныци" находятся четыре таких комплекса в Одессе, Киеве, Харькове и Днепре, однако сейчас компания ищет инвесторов для строительства аналогичного терминала в Западной Украине.

«Существует насущная необходимость в строительстве аналогичного терминала в Западной Украине - во Львове, Ковеле или Чопе. Это - значительный объем инвестиций. Мы ищем правильный формат и инвесторов для этого проекта», - добавил Кравцов.

Также со ссылкой на Кравцова подчеркивается, что компания давно сотрудничает с частным капиталом, а среди успешных примеров такого сотрудничества можно назвать либерализацию отечественного рынка грузовых перевозок, которая длится с 2004 года.

"За прошлый год "Укрзализныця" купила или построила 3,5 тысячи вагонов, в то время как участники рынка - 8500. Таким образом был ликвидирован дефицит грузовых вагонов", - подчеркнул руководитель компании.

Кроме того, по словам Кравцова, выход компании на IPO (первая публичная продажа части акций - УНИАН) является оптимальным вариантом для привлечения частного капитала в железнодорожную отрасль.

"Кроме недорогих длинных денег, IPO дает компании уникальную возможность улучшить эффективность работы и качество корпоративного управления в процессе его подготовки. IPO - это замечательная прививка от коррупции и неэффективности, которая сделает "Укрзализныцю" сильнее и привлекательнее для иностранных инвесторов, - уверен председатель правления компании.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о планах разработать проект привокзальной площади и самого центрального вокзала в Киеве как единого комплекса, а в дальнейшем передать его в концессию. По мнению министра, первоочередными шагами в развитии столичного ж/д вокзала должны стать решение вопросов стихийной торговли, парковки и безопасности.

В ноябре 2018 года Мининфраструктуры по результатам переговоров с "Укрзализныцей" определило железнодорожный вокзал Николаева возможным объектом концессии в формате государственно-частного партнерства.

До этого, в апреле 2018 года, руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявлял, что многие вокзалы убыточны и компания тратит до 500 млн грн на их содержание. В связи с этим «Укрзализныця» заявила о намерении до конца 2018 года объединить всю сеть вокзалов в одну компанию для передачи вокзалов в концессию.