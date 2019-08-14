В бельгийском городке позаботились о безопасности велосипедистов - установили специальную световую разметку (видео)

Велосипедиста за 30 метров до разметки фиксируют специальные датчики, и тогда световая разметка становится красной.

В бельгийском городке Хасселт установили специальную световую разметку для безопасности велосипедистов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Во время поворота водители часто не замечают велосипедистов, которые пересекают прилегающую дорогу. Для избежания столкновения на автодорогах города установили "лежачий светофор", отмечается в сюжете.

Велосипедиста за 30 метров до разметки фиксируют специальные датчики, и тогда световая разметка становится красной.

Пока такой светофор экспериментальный. Установить систему в других городах властям мешает высокая цена — 20 тысяч евро.