Renault официально подтвердила слухи о возможном слиянии с Fiat Chrysler

Французская компания и итало-американский концерн проведут переговоры о слиянии с равной долей активов.

Renault официально подтвердила слухи о том, что французы проведут переговоры с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) насчет слияния двух компаний с равным составом дольщиков — 50:50.

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Об этом сообщает пресс-служба французской марки, передает Autonews.

«Группа Renault подтверждает, что получила от FCA предложение о слиянии с равными долями бизнеса. В понедельник утром, 27 мая, совет директоров Renault проведет встречу, чтобы обсудить возможность сделки», — отмечено в сообщении.

В свою очередь, в FCA также подтвердили предстоящие переговоры. Итало-американский концерн утверждает, что рабочее сотрудничество, которое в перспективе может обернуться полным слиянием, способно укрепить позиции автопроизводителей на ключевых рынках и позволит существенно сэкономить на разработке новых продуктов. Годовая экономия может превысить пять миллиардов долларов.

При этом Bloomberg отмечает, что на начальном этапе сотрудничества в новое объединение не войдут нынешние партнеры Renault в лице японских Nissan и Mitsubishi, а также российского АвтоВАЗа.