Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии - СМИ

Гарантий, что переговоры перейдут в соглашение, нет, отметили источники.

Итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles и французский Renault ведут переговоры о возможном слиянии.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с диалогом.

Слияние может помочь компаниям устранить некоторые технологические и нормативные проблемы в отрасли.

Reuters отметил, что объединение может включить передачу части капитала. По словам источников, «это нечто больше», нежели просто партнерство. Представители двух компаний отказались от комментариев.

Газета The Financial Times сообщила, что переговоры находятся «в продвинутой стадии». Источники газеты отметили, что Fiat позже может вступить в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, что может составить серьезную конкуренцию японскому Nissan. Гарантий, что переговоры перейдут в соглашение, нет, отметили источники.