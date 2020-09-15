В СНБО уверены, что приложение стало доступно не просто так.

Обновленная работа сервера-посредника, который позволяет заходить на определенную страницу в интернете в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины и других лицах, которые используют приложение.

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

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«С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено», - цитирует пресс-служба его слова.

Демедюк также сообщил, что работу приложения активизируют не для того, чтобы предоставить пользователю доступ к соцсети без применения дополнительных сервисов, а для сбора данных граждан Украины и распространения дезинформации с целью воздействия на общественное мнение и манипулирования им.

По его словам, после применения санкций в отношении социальной сети «ВКонтакте» специалисты украинских правоохранительных органов обеспечивают реализацию санкционных ограничений.

Хронология событий

13 сентября 2020 года разработчики "Вконтакте" заявили, что в очередной раз обошли блокировку украинских провайдеров.

Ранее, 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине был заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

Доступ к российским социальным сетям был ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпали сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

1 августа 2017 года программисты рассказали, какие данные о пользователях собирает приложение "ВКонтакте".

3 октября 2017 года российские сайты выпали из десятки самых популярных сайтов в Украине.

Соцсеть "ВКонтакте" по итогам июня 2019 года оказалась на восьмом месте самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории 26%, тогда как в июне 2018 года соцсеть занимала четверную позицию с месячным охватом аудитории 31%.

В сентябре 2019 года разработчики «ВКонтакте» заявили, что научились обходить блокировку украинских операторов и что зайти в соцсеть через мобильное приложение можно практически через любого украинского провайдера.

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Автор: Павел Степанец