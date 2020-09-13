Уже не нужно устанавливать сервисы для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах.

Социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

Об этом сообщает "VK Украина".

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"Пользуйтесь VK как и раньше, без всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее", - говорится в сообщении.

В сообщении также подчеркнули, что для украинских пользователей отныне нет препятствий. Речь о том, что уже не нужно устанавливать сервисы для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах.

Хронология событий

15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине был заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

Доступ к российским социальным сетям был ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

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Соцсеть "ВКонтакте" по итогам июня 2019 года оказалась на восьмом месте самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории 26%, тогда как в июне 2018 года соцсеть занимала четверную позицию с месячным охватом аудитории 31%.

В сентябре 2019 года разработчики «ВКонтакте» заявили, что научились обходить блокировку украинских операторов и что зайти в соцсеть через мобильное приложение можно практически через любого украинского провайдера.

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Автор: УНИАН