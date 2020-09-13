Социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".
Об этом сообщает "VK Украина".
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"Пользуйтесь VK как и раньше, без всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее", - говорится в сообщении.
В сообщении также подчеркнули, что для украинских пользователей отныне нет препятствий. Речь о том, что уже не нужно устанавливать сервисы для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах.
Хронология событий
- 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине был заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".
- Доступ к российским социальным сетям был ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.
- 1 августа 2017 года программисты рассказали, какие данные о пользователях собирает приложение ВКонтакте
- 3 октября 2017 года российские сайты выпали из десятки самых популярных сайтов в Украине
- Соцсеть "ВКонтакте" по итогам июня 2019 года оказалась на восьмом месте самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории 26%, тогда как в июне 2018 года соцсеть занимала четверную позицию с месячным охватом аудитории 31%.
- В сентябре 2019 года разработчики «ВКонтакте» заявили, что научились обходить блокировку украинских операторов и что зайти в соцсеть через мобильное приложение можно практически через любого украинского провайдера.
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