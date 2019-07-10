Ничто не вечно: "ВКонтакте" продолжает терять позиции в Украине

Во второй пятерке рейтинга оказались сайты Instagram, ОЛХ, "ВКонтакте", "Яндекс" и "Синоптик".

Заблокированная в Украине соцсеть "ВКонтакте" по итогам июня 2019 года оказалась на восьмом месте самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории 26%, тогда как в июне 2018 года соцсеть занимала четверную позицию с месячным охватом аудитории 31%.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования украинской интернет-аудитории, которые провела компания Factum Group Ukraine по заказу Интернет Ассоциации Украины.

Так, на первом месте в рейтинге наиболее посещаемых доменов оказался Google. Также в первую пятерку вошли сайты Youtube, Facebook, Ukr.Net и privatbank.ua.

Среднедневная доля аудитории за месяц сайта Google составила 59%, а месячный охват аудитории – 83%. Для "ВКонтакте" эти показатели составили 10% и 26% соответственно.

Во второй пятерке рейтинга оказались сайты Instagram, ОЛХ, "ВКонтакте", "Яндекс" и "Синоптик".

При этом российский сайт "Одноклассники" оказался на одиннадцатом месте.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С". Доступ к российским социальным сетям ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

По оценкам главы Интернет Ассоциации Украины Александра Федиенко, использование украинцами сомнительных бесплатных VPN-программ (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть), которые позволяют пользователям обходить блокировку подсанкционных российских сайтов и социальных сетей, угрожает кибербезопасности страны.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 170 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.