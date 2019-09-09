Соцсеть «Вконтакте» обошла блокировку украинских провайдеров – СМИ

Украинские провайдеры пока не знают, как помешать работе инструмента VPN, встроенного в приложение "Вконтакте".

Разработчики приложения соцсети «ВКонтакте», доступ к которой был ограничен в Украине в 2017 году, научились обходить блокировку украинских операторов. Сейчас зайти в соцсеть через мобильное приложение можно практически через любого украинского провайдера.

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Об этом сообщает Liga.Tech. Отмечается, что в последнее время пользователи соцсетей все чаще сообщают: они без проблем заходят в запрещенные в Украине российские соцсети. Журналист провел эксперимент, и также смог зайти в мобильное приложение VK через операторов Vodafone, Киевстар, lifecell.

Опрошенные журналистами пользователи отмечают, что до июля этого года зайти в приложение «ВКонтакте» на iOS без применения VPN было невозможно. Но с середины лета что-то изменилось: доступ теперь можно получить и через мобильный интернет, и через Wi-Fi.

Если говорить о версии приложения для Android, то в компании «Воля» отметили, что возможность обходить блокировку появилась еще в 2017 году. Приложение использует встроенный VPN-сервис, а операторы и провайдеры ничего не могут с этим поделать.

“Мы всегда четко и своевременно выполняем решения властей Украины и блокируем все интернет-ресурсы, подлежащие блокировке… Но если абонент обладает навыками и его цель - ее обойти, он сможет это сделать”, - отмечают в компании.

Директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов рассказал, что недавно оператор столкнулся с невозможностью заблокировать «Вконтакте». Специалисты компании ищут способ исправить эту проблему.

“Да, приложение работает благодаря встроенному VPN. Сейчас специалисты компании работают над техническим решением проблемы. Думаю, в течение нескольких недель решим”, - признал Шуранов.

По его словам, оператор сейчас ищет вариант блокировки, которая затруднит работу VPN приложений.

В компании «Киевстар» говорят, что закрыли доступ к доменным именам сайтов, перечисленным в Указе о запрете, по IP-адресам. Но закрыть доступ ко всем мобильным приложениям оператор тоже не может.

“Мобильные приложения – это программы со своей внутренней методикой работы, где разработчик может устанавливать по умолчанию такие опции, как proxy server и vpn для “обхода” блокировок. Но это ответственность разработчиков, на которых телеком оператор не имеет влияния!”, - отметили в пресс-службе «Киевстар».

В пресс-службе мобильного оператора Vodafone также подтвердили, что в приложении применяется встроенный VPN, и технических инструментов для его блокировки на сегодня нет.

В lifecell также отметили, что с мая 2017 года метод блокирования не меняли, но “это не значит, что нет методов «обойти» блокировку”.

Отмечается, что как минимум один киевский интернет-провайдер принципиально решил не блокировать российские ресурсы.

“Мы и не блокировали никогда. Две недели назад получили предписание от телеком-регулятора в результате плановой проверки, и оспариваем его в суде”, - заявил основатель интернет-провайдера НетАссист Максим Тульев.

Его идея состоит в том, чтобы признать судом само требование цензуры незаконным.

В НКРСИ указали, что в ходе плановых проверок обнаружили только двух таких операторов. Теперь им грозит штраф от 850 до 3400 грн.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group.

Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. По оценкам председателя Интернет Ассоциации Украины Александра Федиенко, использование украинцами сомнительных бесплатных VPN-программ (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть), которые позволяют пользователям обходить блокировку подсанкционных российских сайтов и социальных сетей, грозит кибербезопасности страны.

В июле этого года сообщалось, что заблокированная в Украине соцсеть "ВКонтакте" по итогам июня 2019 года оказалась на восьмом месте самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории 26%, тогда как в июне 2018 года соцсеть занимала четверную позицию с месячным охватом аудитории 31%.