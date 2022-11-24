Удар по энергосистеме Украины привел к перебоям в питании сетей связи общего пользования.

На фоне массированной атаки России на энергосистему Украины по состоянию 24 ноября в Украине работает только 44% базовых станций мобильных операторов.

Об этом во время брифинга заявил спикер Государственной службы специальной связи и защиты информации Владимир Кондрашов.

По словам Кондрашова, удар по энергосистеме Украины привел к перебоям в питании сетей связи общего пользования.

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"По состоянию на 9 утра сегодня, 24 ноября, в Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов от общего количества базовых станций, которые были до полномасштабного вторжения", - сказал спикер.

На данный момент в Николаевской работают чуть более 9% базовых станций, в Кировоградской области- 13,7%, в Полтавской области – 15%, в Одесской области - 15,2%, в Харьковской области - 16,4%.

При этом наилучшая ситуация в Сумской области - здесь работают 89,6% станций, Черновицкой - 76%. В Закарпатской, Львовской и Черкасской областях - 73%, 72% и 69% соответственно.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

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