'Все настолько плохо, что нужно что-то делать': хакеры слили переписку Пескова

Судя по скриншотам, собеседники обсуждают российского лидера, президента Казахстана и основателя так называемой "ЧВК Вагнер"" Евгения Пригожина.

Хакерская группа Black8Mirror заявила о публикации архива Михаила Бабича – бывшего полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, который с 2021 года занимает должность заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, пишет "Агентство. Новости". Среди материалов, которые хакеры обнародовали, есть, как они утверждают, переписка Бабича с Дмитрием Песковым – пресс-секретарем кремлевского диктатора Владимира Путина.

В переписке, подлинность которой журналистам пока не удалось независимо подтвердить, собеседники обсуждают, в частности, Путина, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.

Один из фрагментов касается заявлений Токаева, которые он сделал 25 июля этого года во время встречи с Путиным в Омске. В открытой для журналистов части мероприятия президент Казахстана неожиданно заговорил о войне в Украине. Он заявил, что ее природа "не совсем понятна", в том числе и Казахстану, и предложил "заморозить" войну. В обнародованной хакерами переписке Бабич спрашивает Пескова, что тот думает о выступлении Токаева. В ответ собеседник, подписавшийся именем Пескова, называет его слова "чистым экспромтом". Далее он предполагает, что кто-то мог попросить Токаева сделать такое заявление, и задает вопрос, кто именно это мог быть – "украинцы, американцы или кто-то изнутри".

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Из опубликованных скриншотов следует, что этот разговор начался в день встречи Путина и Токаева и продолжился на следующий день. В тот же период собеседники якобы обсуждали появление Путина на мероприятиях, приуроченных к Дню ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля. В этом году российский президент приехал к Главному Адмиралтейству на автомобиле. Большой военно-морской парад в РФ второй год подряд не проводили.

В переписке "Бабич" якобы резко отозвался о формате церемонии: "В засранном дворике Адмиралтейства, вместо моря – баннер, вместо войск – рота почетного караула из сухопутных солдат... Давайте, кто эту хрень придумал, куда они его тащат..."

В ответ аккаунт "Песков" написал: "Ну да, безопасно".

Самый объёмный фрагмент обнародованной переписки датирован маем 2023 года. "Бабич" якобы пересылает собеседнику сообщение о Евгении Пригожине и его оценке влияния заключения оппозиционера Алексея Навального на коррупцию в России.

В тексте утверждается, что Пригожин считал заключение Навального фактором, который "разбушевал" чиновников-коррупционеров. Согласно приведенной цитате, ранее чиновники якобы опасались упоминаний о себе в расследованиях Навального, поскольку после разоблачения им было сложнее выводить похищенные средства. После заключения оппозиционера, говорится в сообщении, этот сдерживающий фактор исчез.

На опубликованном скриншоте этот текст представлен как пересылка от Николая Петрова – известного политолога. "Агентство" обратилось к нему за комментарием.

В то же время анализ издания показал, что речь идет о тексте, который в настоящее время удален из Telegram-канала "ЕЖ", который в мае 2023 года назывался Brief.

В ответ на пересланную цитату собеседник "Песков" заявил: "Трагедия в том, что всё это правда. И все мы так или иначе об этом говорим... только считается, что об этом нельзя говорить публично".

Позже этот же аккаунт добавляет о Пригожине, который в тот период активно критиковал Минобороны РФ: "Зачем он это делает – не знаю. Позавчера скандалил с ним целый час. Уже бесполезно. Он считает, что всё настолько плохо, что нужно что-то делать..."

После этого "Бабич" пишет, что ему "впервые кажется, что он прав", и спрашивает, не стоит ли "начать ему помогать".

"Песков" якобы отвечает, что Пригожин зашел слишком далеко и его уже вряд ли можно спасти: "Потом будем вспоминать его как героя и рассказывать о нём детям".

На скриншоте Black8Mirror над пересланным сообщением указана дата – 24 мая 2023 года – за месяц до так называемого похода "Группы Вагнера" на Москву.

Накануне этого разговора "Бабича" с "Песковым", как отмечает "Агентство", один из российских "военкоров" опубликовал большое интервью с главой "Вагнера". В нём Пригожин заявлял, что Россия вместо заявленной "демилитаризации" фактически милитаризировала Украину. Он также говорил о расследованиях Навального и их влиянии на сдерживание коррупции.

А за три недели до этого Пригожин опубликовал знаменитое видео на фоне десятков тел погибших, в котором с нецензурной бранью требовал от тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова предоставить боеприпасы. А 9 мая Пригожин метафорически рассказал о "счастливом дедушке", от которого якобы зависит будущее России и который ничего не понимает.

Поход "Группы Вагнера" на Москву

Напомним, 23–24 июня 2023 года руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в обстреле лагеря своих бойцов и объявил "марш справедливости" на Москву. Наемники без сопротивления захватили Ростов-на-Дону и двинулись в направлении российской столицы, дойдя до границы Воронежской и Липецкой областей.

Затем главарь ЧВК согласился остановить продвижение в обмен на гарантии безопасности – ему разрешили выехать в Беларусь. Уже через два месяца Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области – самолет с ним взорвался в воздухе. Вместе с ним погиб соучредитель "Группы Вагнера" Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", в честь которого и была названа организация.

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