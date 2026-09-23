Для Путина мало Донецкой области: Зеленский раскрыл, на какие города нацелились в Кремле

По его словам, Путин постоянно переносит сроки захвата Донбасса.

Кремлевский диктатор Владимир Путин недавно в очередной раз пообещал представителям американского президента Дональда Трампа, что он захватит Донецкую область. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Он сказал, что ему нужно еще всего лишь несколько месяцев. Это, пожалуй, уже 17-й или 18-й раз за пять лет, когда он дает такое обещание. Всегда одно и то же: еще несколько, несколько месяцев, а потом он снова переносит срок. Путин и на этот раз потерпит поражение", - сказал Зеленский.

Он добавил, что после этого Путин еще раз даст понять всему миру, что не планирует останавливаться только на захваченных частях украинского Донбасса.

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"Он хочет захватить еще больше наших городов: Одессу, Харьков, Днепр и другие. Кто-то в Кремле даже вывесил изображение с надписью "На Киев", - добавил Зеленский.

Планы РФ по захвату Донбасса

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Павел Палиса сообщал, что Москва установила для своих войск новый крайний срок по захвату Донбасса. По его словам, сейчас цель россиян - захватить эту территорию до конца 2027 года. В то же время российские войска просят отложить этот крайний срок до 31 марта 2027 года.

Зеленский же ранее заявлял, что вопрос Донбасса является вопросом этой войны. Он подчеркнул, что эта территория является форпостом для Украины и желанной целью для РФ.

Бывший сотрудник разведки Великобритании Филипп Ингрэм ранее отмечал, что Силы обороны фактически сорвали планы РФ по захвату Донецкой области. Он отмечал, что Россия уже более года пытается окружить крепостной пояс Сил обороны на этой территории. Однако украинским защитникам удалось перерезать российскую логистику в этом регионе, сорвав планы Москвы.

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