В этом году 'генерал Зима' перейдет на сторону Украины, - Зеленский

В то же время Украина выступает за дипломатию и деэскалацию.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что у Украины не будет другого выбора, если Россия и в дальнейшем будет наносить удары по критической инфраструктуре нашего государства в преддверии наступления зимы. Об этом глава государства заявил во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ни один российский чиновник никогда не мог представить, что армейский "генерал Зима", который на протяжении веков воевал на стороне России, однажды перейдет на другую сторону и поддержит тех, кто защищается от России. Мы сделаем это этой зимой, если Россия продолжит наносить удары по нашей энергетической системе и нашему отоплению", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы понимают: эта зима может быть очень суровой для Украины.

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"Но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной также и для России. И именно поэтому мы говорим, что шаги по деэскалации важны и необходимы до наступления зимы", - констатировал глава государства.

Поэтому он подчеркивает необходимость соблюдения дипломатии и поддержания сил.

Как отметил президент, "шаг за шагом мы сокращаем пробелы" в обеих этих сферах.

Энергетическое перемирие

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, но есть сомнения, что к этому готовы россияне. Украина передала США предложение об этом перемирии и ожидает, что американцы донесут его до россиян.

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