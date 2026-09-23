Крупнейший лоукостер Европы сократит количество рейсов зимой

Причиной называют рост цен на нефть.

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair продолжит сокращать частоту рейсов в зимний период, чтобы избежать рисков, связанных с ростом цен на топливо. В компании также рассматривают вариант перенаправления самолетов в страны с более низкими авиационными сборами, такие как Италия и Скандинавия, сообщает Bloomberg.

По словам генерального директора Ryanair Майкла О’Лири, этой зимой лоукостер будет обслуживать 435 маршрутов, в том числе три новых направления из аэропорта Станстед и 18 – из других аэропортов Великобритании.

Рост расходов на авиатопливо и снижение потребительского спроса оказывают давление на многие авиакомпании, вынуждая их снижать тарифы для стимулирования бронирований. Недавно Ryanair снизил годовой прогноз по количеству пассажиров, объяснив это планами сократить объемы перевозок в зимний период, когда спрос снижается.

Видео дня

На прошлой неделе О’Лири сообщил, что после длительного снижения авиакомпания фиксирует рост тарифов: цены на билеты начали несколько повышаться, начиная с августа.

"Этой зимой все будут сокращать объемы перевозок, поскольку мы значительно больше зависим от цен на нефть в период с зимы до лета 2027 года, чем это было в период до лета 2026 года", – говорит О’Лири.

Он также раскритиковал британскую налоговую политику, которую ранее неоднократно называл вредной для туризма. По словам главы Ryanair, другие страны Европы снижают налоги для туристов, а предложение разрешить британским властям вводить дополнительный гостиничный налог ещё больше ограничит путешествия по Соединённому Королевству.

Авиакомпании мира – последние новости

Лучшей авиакомпанией мира признана Singapore Airlines. Таковы результаты крупнейшего опроса пассажиров Skytrax Airline Awards 2026, который проводился с сентября 2025 года по август 2026-го. В нем приняли участие пассажиры более 100 национальностей, которые оценивали перевозчиков по чистоте самолетов, бортовому Wi-Fi, работе аэропортов и лаунжей, а также качеству обслуживания в эконом-, бизнес- и первом классах. Всего в список вошли более 325 авиакомпаний.

Кроме того, сообщалось, что бизнес-модель лоукостеров вроде Ryanair построена таким образом, что базовый тариф предусматривает минимум услуг, тогда как дополнительный комфорт в виде большего багажа или лучшего места обычно предоставляется за немалую доплату. Однако недавно в сети появился лайфхак, как получить лучшее место на рейсе Ryanair бесплатно.

Вас также могут заинтересовать новости: