Партию сверхсекретных компонентов истребителя F-35 конфисковал Китай, - Bloomberg

Детали американского истребителя, которые были изготовлены по стелс-технологии, неожиданно пропали во время транзита.

Китай завладел потенциально секретными деталями истребителя-невидимки F-35, которые неожиданно были перенаправлены в Гонконг во время плановой перевозки из Австралии в США. Об этом рассказали источники издания Bloomberg.

В партию отправленных деталей входил фонарь кабины и дверь оружейного отсека с австралийского военного истребителя F-35. Его направили в США для осмотра и возможного ремонта или утилизации. Обе детали производства компании Lockheed Martin покрыты радиолокационно-поглощающим материалом, повышающим их малозаметность.

Известно, что самолет, перевозивший детали, совершил посадку в Южной Корее по пути в США, а оттуда направился в Гонконг. Уже в Гонконге китайское правительство конфисковало эти детали, и они до сих пор не вернули их. Неясно, почему самолет совершил посадку в Южной Корее, почему его перенаправили в Гонконг, и были ли эти части перенаправлены преднамеренно или по ошибке.

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Как часть элементов современного истребителя пропала по пути в США

Напомним, что Конгресс США начал расследование по факту того, что секретные технологии американского истребителя F-35 неожиданно были перенаправлены в Гонконг. Партия запчастей, которую отправили в США на ремонт, была перенаправлена во время транзита через Тихий океан из Австралии. Пентагон подтвердил пропажу некоторых компонентов.

Особо ценными элементами пропавших деталей называют технологию стелс, доступ к которой имеют только США и их союзники. Не исключено, что, изучив детали, Китай сможет провести обратное проектирование этой технологии.

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