Россия повредила важные дата-центры в Киеве: останется ли столица без интернета

Эксперт объяснил, почему после вражеских атак возможны перебои в работе сети в отдельных районах.

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров. Часть абонентов может столкнуться с перебоями в связи, но полного отключения интернета в столице ожидать не стоит, рассказал УНИАН консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко.

По информации интернет-оператора UTELS, в результате вражеской атаки пострадал один из столичных дата-центров, где размещено узловое оборудование компании.

"Оборудование остаётся без электропитания, из-за чего возможны перебои в работе сети и доступе к услугам", – сообщили в компании.

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Отмечается, что специалисты занимаются развертыванием резервных линий.

"Наши технические команды активно работают над восстановлением работы сети. В ближайшее время сообщим ориентировочные сроки полного восстановления услуг", – подчеркнули в компании.

Кроме того, о масштабной аварии в связи с российской атакой сообщила и сеть "Паутина". Там отметили, что из-за вражеского обстрела также был поврежден один из дата-центров, из-за чего часть абонентов может оставаться без связи.

По словам эксперта по телекоммуникациям Глущенко, нынешние перебои носят ситуативный характер и постепенно должны быть устранены. В то же время он отметил, что атака показала уязвимость отдельных элементов телекоммуникационной инфраструктуры.

"Для операторов это сигнал о том, что нужно заниматься децентрализацией оборудования и соединений. Нужно выстраивать прямые соединения между сетями с другими операторами, чтобы они были максимально децентрализованы и не сосредотачивались в одном месте", – сказал эксперт.

Он указал, что украинские сети в целом имеют децентрализованную структуру. Поэтому, по его мнению, повреждение одной площадки не означает автоматического отключения всего города. Таким образом, без связи может остаться лишь определенный сегмент сети.

"Архитектура сети такова, что у оператора есть площадка, на которой находится активное оборудование, стоят генераторы, аккумуляторы, и если её, условно говоря, уничтожить, то исчезнет определенный сегмент сети", – объяснил Глущенко.

Именно поэтому он считает сегодняшнюю атаку сигналом для операторов о необходимости дальнейшей децентрализации инфраструктуры.

"В Киеве работает несколько десятков интернет-операторов, у всех у них свои технологические возможности. Те операторы, которые сегодня "отвалились", я думаю, что они перенесут свое оборудование, и в следующий раз с ними таких проблем не будет", – отметил эксперт.

В то же время он советует пользователям оптоволоконного интернета не полагаться только на одного поставщика.

"Как минимум нужно иметь нескольких поставщиков, независимых друг от друга, с разными площадками. Для того чтобы, если у одного оператора возникнут технические проблемы, другой, у которого нет оборудования в том районе или на той улице, мог предоставлять услуги", – отметил Глущенко.

Он также подчеркнул, что российские удары создают риски не только для телекоммуникационных компаний, но и для украинского бизнеса в целом. По его словам, операторы связи – особенно важная цель, поскольку обеспечивают население доступом к информации и связи.

"Сила украинского телекоммуникационного рынка в том, что у нас рынок не монополизирован. Несмотря на то, как бы этого ни хотели некоторые деятели. И существует большое количество поставщиков услуг", – добавил эксперт.

В свою очередь в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины сообщили, что в Киеве и области из-за российской атаки наблюдаются проблемы с интернетом примерно в 100 тысячах домохозяйств.

"Специалисты уже оценивают масштабы повреждений и ремонтируют сеть, чтобы как можно быстрее восстановить ее стабильную работу", – отметили в Минцифры.

Связь в Украине – последние новости

Консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт в области телекоммуникаций Александр Глущенко рассказал, что в Украине до конца 2026 года возможно новое повышение тарифов на мобильную связь. Однако это не означает автоматического или одинакового подорожания для всех абонентов. По его словам, существенное инвестиционное давление создает план Минцифры по обеспечению автономной работы не менее 70% базовых станций в течение 72 часов.

22 июля в Киеве заработала пилотная версия технологии 5G. Связь нового поколения теперь работает в центральной части города.

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