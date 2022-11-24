В первую очередь подключают объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотвода и тому подобное.

Энергосистема постепенно восстанавливается после седьмой массированной волны российских ракетных ударов, в первую очередь заживляют объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Телеграм-канале, отметив, что целью вчерашней атаки были преимущественно объекты генерации, что вызвало системную аварию и массовое обесточивание потребителей в Украине и Молдове.

Энергосистема Украины и Молдовы сейчас объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью.

Видео дня

"В Украине ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что НЭК "Укрэнерго" реализует соответствующий протокол действий по возвращению блоков электростанций в работу и вместе с облэнерго применяет резервные схемы запитки потребителей. В первую очередь запитываются объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотвода и тому подобное", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго не прекращают аварийно-восстановительные работы с момента завершения атаки.

В "Укрэнерго" сообщают, что из-за специфики атаки, которая вызвала остановку атомных электростанций, восстановление питания в стране длится дольше, чем после предыдущих атак. Сейчас все электростанции в Украине постепенно возвращаются в работу: сначала гидро- и теплоэлектростанции, позже – атомная генерация.

На вечер 24 ноября диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует уменьшение дефицита в системе.

Впрочем, дефицит в энергосистеме все равно будет оставаться. Для того, чтобы удерживать ее стабильную работу в таких условиях, "Укрэнерго" продолжает применять графики ограничений потребления.

В компании призвали потребителей, которым уже вернули энергопитание, не пренебрегать мерами экономии электроэнергии.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

Вас также могут заинтересовать новости: