Британия создала первое спецподразделение для защиты спутников от вражеских атак

Спецподразделение будет обеспечивать как наступательные, так и оборонительные космические операции.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) создали No. III Space Effects Squadron – первое специализированное подразделение, задачей которого станет противодействие угрозам британским спутникам со стороны противника. Об этом говорится на сайте правительства страны.

"Новая эскадрилья станет первым в Великобритании подразделением, которое будет специализироваться на том, чтобы нарушать работу, ослаблять или блокировать вражескую деятельность в космосе. Подразделение будет защищать критически важные спутники, которые помогают британским кораблям ориентироваться, обеспечивают мобильную связь и предупреждают о ракетных атаках", – заявило правительство.

О создании подразделения сегодня объявил начальник штаба ВВС Великобритании, главный маршал авиации сэр Гарв Смит во время первой в истории британской конференции Space Power Conference. Новосозданное подразделение объединит специалистов из различных видов Вооруженных сил.

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Речь идет о том, что две другие специализированные части RAF – No. I Space Operations Squadron и No. II Space Warning Squadron - будут обеспечивать наблюдение за космическим пространством и предупреждать об угрозах, а новое подразделение будет непосредственно противодействовать таким угрозам, используя современные технологии, в частности средства радиоэлектронной борьбы, чтобы срывать, ослаблять или блокировать вражеские действия.

Эскадрилья будет поддерживать как наступательные, так и оборонительные космические операции. По мере поступления на вооружение новых средств её возможности и численность будут расширяться.

По словам министра обороны Великобритании Веса Стритинга, именно зависимость страны от космоса делает эту сферу все более уязвимой перед противниками. Угроза растет по масштабам, скорости и технологической сложности, а вызовы в космосе всё больше отражают геополитические процессы на Земле.

Отмечается, что спутники являются важной составляющей национальной безопасности и повседневной жизни Великобритании. Они имеют критическое значение для сбора разведывательной информации и предупреждения о ракетных атаках, а также обеспечивают работу мобильной связи, прогнозов погоды и онлайн-заказов.

Подчеркивается, что спецподразделение расширяет возможности Великобритании в сфере космической войны, в частности в области ведения радиоэлектронной борьбы и противодействия противоспутниковому оружию.

В то же время правительство заявляет, что по-прежнему привержено мирному и устойчивому использованию космоса.

"Великобритания официально отказалась от проведения разрушительных испытаний противоспутниковых ракет и продолжает работать в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, способствуя формированию норм, правил и принципов ответственного поведения в космосе", – отмечается в заявлении.

США разместили оружие на орбите

Напомним, что ранее секретарь Военно-воздушных сил США Трой Мейнк публично подтвердил, что у Америки есть боевое оружие на орбите. По его словам, в целях обеспечения готовности к меняющимся угрозам, где бы они ни возникали, Космические силы США располагают размещенным на орбите оружием для контроля космического пространства, способным защищать объединенные силы от враждебных действий противника.

По мнению директора по вопросам космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктории Самсон, подобного признания со стороны американского чиновника еще никогда не звучало. По ее мнению, теперь Вашингтону придется смириться с тем, что Китай и РФ будут делать и говорить то же самое.

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