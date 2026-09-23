В этом году российская армия потеряла почти 250 тысяч человек на поле боя в Украине, - Зеленский

По его словам, население 21 страны мира меньше, чем число российских военнослужащих, потерянных за последние восемь месяцев.

Только в этом году, с января по август, российская армия потеряла 248 964 солдата на поле боя в Украине. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН.

По его словам, население 21 страны мира меньше, чем число российских военнослужащих, потерянных за последние восемь месяцев.

"Потеряв стольких людей, Россия в этом году сумела захватить лишь немногим более тысячи квадратных километров нашей земли, причем значительную часть этой территории мы уже освободили. Россия - это страна, которая и без украинских земель обладает территорией в 17 миллионов квадратных километров. Чтобы прибавить к ним еще тысячу квадратных километров, Путин "потратил" по 248 человек на каждый километр. Кто-то всё еще считает его здравомыслящим и умеренным?", - сказал он.

Видео дня

Зеленский утверждает, что у Украины есть "видеоподтверждение каждой потери российской стороны".

"И это не просто статистика - речь идет о людях. У нас есть архив видеозаписей с беспилотников, на которых запечатлено, как тысячи и тысячи россиян гибнут в зонах поражения.Это безумие. Но они всё равно продолжают идти туда на смерть, потому что именно этого хочет Путин", - добавил президент.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытались провести сразу две наступательные операции с целью окружения Сил обороны в районах Дружковки и Доброполья. Однако украинские защитники контратаковали в этих районах, сорвав планы РФ.

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