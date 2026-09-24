Спецпосланник Путина отправится в США для переговоров с администрацией Трампа, - Reuters

Источник сообщил, что цель визита - продолжение российско-американского диалога и усилий по установлению мира.

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев отправится в США, где встретится со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими представителями администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с подготовкой к переговорам.

Они утверждают, что визит Дмитриева согласован с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры состоятся в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН и станут продолжением встречи Путина с представителями США в Кремле, состоявшейся ранее в этом месяце.

Источник сообщил, что цель визита - продолжение российско-американского диалога и усилий по установлению мира.

Видео дня

По его словам, экономическое сотрудничество между Россией и США, а также вопросы энергетики и мирное урегулирование ситуации в Украине будут в повестке дня переговоров Дмитриева в Нью-Йорке.

Переговоры с РФ

Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Украина и Россия заинтересованы в некотором ограниченном перемирии.

Он подчеркнул, что даже ограниченное перемирие может "потенциально ослабить часть глобального давления, которое сейчас ощущается". Рубио добавил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в обеспечении подобного перемирия.

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