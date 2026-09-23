Российский вертолёт нарушил воздушное пространство Польши: в небо поднялись самолеты

Вертолет вошел в воздушное пространство Польши на максимальную глубину примерно 300 метров.

Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша сообщило, что 23 сентября военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство страны. Речь идет о вертолете Ми-8 Вооруженных сил России, который следовал из Калининградской области.

"23 сентября этого года в 11:08 к северу от города Бранево произошло кратковременное нарушение воздушного пространства Республики Польша вертолетом Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в заявлении ведомства .

Отмечается, что вертолёт вошёл в воздушное пространство Польши на максимальную глубину примерно 300 метров и находился там 42 секунды.

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В оперативном командовании добавили, что полет контролировали радиолокационные системы Вооруженных сил Польши, в небо подняли самолеты, а наземные силы и средства привели в состояние боевой готовности.

Там отметили, что "характер инцидента свидетельствует о том, что Россия в очередной раз проверяет боеготовность нашей противовоздушной обороны".

Польша и Россия – последние новости

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на угрозы РФ о "Польше за 3 дня". По его словам, Россия уже не впервые угрожает Польше ядерным оружием.

"Это сфера (ядерное оружие, – УНИАН), в которой Россия имеет преимущество. Но, как показал пример Украины, ей сложно использовать это преимущество. Если бы Россия могла завершить эту войну ядерным шантажом, она бы уже это сделала", – подчеркнул Сикорский.

Также сообщалось, что после ударов РФ в районе "Ягодина" Польша начала строить укрепления на границе с Украиной. Инженерные полки возводят пограничные укрепления, используя разборные контейнеры, облицованные проволочной сеткой, которые можно заполнять песком или гравием.

"Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. В соответствии с решением нашего правительства укрепляется инфраструктура, которую использует Пограничная служба", – подчеркнул министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

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