Армия США закупит у Lockheed Martin новые ракеты, которые превосходят ATACMS

Ракеты еще нуждаются в дополнительных испытаниях, но компания готова к их серийному производству.

Армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на производство высокоточной ударной ракеты Precision Strike Missile Increment 2 (PrSM Inc 2). С дальностью до 500 км ракета превышает возможности ракеты ATACMS.

Как пишет Defense News, проводится летная кампания, чтобы подтвердить эффективность PrSM Inc 2 против движущихся морских и наземных целей. Был отработан запуск с платформы HIMARS, разворачивание защитных кожухов и поражение цели. Компания запланировала дополнительные летные испытания PrSM Increment 2 на 2027 год, хотя уже готова пустить ее в серийное производство.

Отмечается, что Вооруженные силы США испытывают острую нехватку ударных и зенитных ракет после того, как потратили их огромное количество в Иране. Сообщается, что это включает в себя и нехватку ракет PrSM. Причем, по некоторым данным, запуск ракеты отрабатывали в реальных боевых условиях в Иране.

Видео дня

Что это за ракета

PrSM Inc 2 - это баллистическая ракета нового поколения большой дальности класса "земля-земля". Она предназначена для замены ATACMS, которые были приняты на вооружение в начале 1990-х годов. PrSM совместима с пусковыми установками HIMARS и M270. Ракета имеет дальность полета действия почти в 500 км.

Система оснащена многорежимной головкой самонаведения, способной захватывать движущиеся цели на суше. Она также может поражать корабли, движущиеся в море, предоставляя наземным пусковым установкам возможность нанесения ударов в морской зоне.

Как Украина создает аналоги HIMARS

Напомним, что в Украине работают над аналогом американской реактивной артиллерийской системы. Предполагается, что это будет единая универсальная платформа для запуска различных средств поражения - реактивных снарядов и ракет.

Кроме того, Украина получила лицензию на производство высокоточных дальнобойных бомб AASM Hammer от Safran, что поможет разработать высокоточное дальнобойное вооружение - ракетную систему Thundart. Аналитики считают эти ракеты прямой альтернативой HIMARS и ракетам GMLRS.

Вас также могут заинтересовать новости: