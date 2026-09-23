Сибига объяснил, зачем Россия нанесла удар по украинским дата-центрам

По словам Сибиги, это критически важная гражданская инфраструктура.

Во время массированной атаки на Украину 23 сентября Россия нанесла удар по дата-центрам. Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X, так Москва хотела нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.

"Россия нацелилась на основные украинские центры обработки данных, стремясь прервать поток информации", – написал Сибига.

Глава МИД Украины отметил, что предупреждения о ракетных и дроновых атаках имеют важное значение для безопасности украинцев. По его словам, дата-центры относятся к критически важной гражданской инфраструктуре. Они обеспечивают доступ людей к информации и работу сервисов, необходимых в повседневной жизни.

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"Это критически важная гражданская инфраструктура, которая обеспечивает людям доступ к информации, спасающей жизнь. Это не военная цель", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что РФ также пытается дестабилизировать жизнь украинцев и оказывать давление на гражданское население. По его словам, только ужесточение санкционного давления и увеличение количества средств противоракетной обороны помогут остановить террор со стороны Москвы.

"Эти атаки не должны стать новой нормой", - резюмировал министр.

РФ повредила важные дата-центры в Киеве - что известно

Напомним, что в результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров. По информации интернет-оператора UTELS, в результате вражеской атаки пострадал один из столичных дата-центров.

О масштабной аварии в связи с российской атакой сообщила и сеть "Паутина". В компании отметили, что из-за вражеского обстрела также был поврежден один из дата-центров, из-за чего часть абонентов может оставаться без связи.

Консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко в комментарии УНИАН заявил, что полного отключения интернета в столице ожидать не стоит. По словам эксперта, нынешние перебои носят ситуативный характер и постепенно должны быть устранены. В то же время он отметил, что атака показала уязвимость отдельных элементов телекоммуникационной инфраструктуры.

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