В Германии заявили о готовности удовлетворить спрос Украины на Patriot, но есть условие

В настоящее время США и Германия обсуждают вопрос о производстве Patriot в Европе.

Берлин оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на производство ракет противовоздушной обороны Patriot в Европе на фоне дефицита этих ракет в Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.

В частности, Писториус заявил, что во время последней встречи с министром обороны США Питом Хегсетом они обсуждали производство ракет-перехватчиков PAC-3 за пределами США.

"Мы четко дали понять, что готовы помочь удовлетворить огромный спрос, возникший на эти и другие американские системы, путем создания производственных линий в Европе и Германии", – сказал Писториус.

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Издание напоминает, что на прошлой неделе Писториус и Хегсет подписали заявление о намерениях по совместному производству американских систем вооружения в Европе. Впрочем, министр обороны Германии заявил, что PAC-3 охватывается этим соглашением "в абстрактном плане". Он также подчеркнул необходимость дальнейших переговоров.

"В конечном итоге это, конечно, вопрос интеллектуальной собственности. Это также вопрос того, согласны ли с этим Пентагон и Белый дом, а также компания-производитель. Сейчас этот вопрос изучается, и мы надеемся на благоприятное решение", – добавил Писториус.

Журналисты отмечают, что уже в ближайшие месяцы в Баварии начнётся производство ракет PAC-2 для системы "Патриот". Однако США не хотят соглашаться на производство более совершенных типов этих ракет PAC-3, способных сбивать баллистические ракеты.

Издание также напоминает, что ранее Трамп заявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет для системы "Патриот". Однако позже он отказался от этого обязательства, добавив, что Вашингтон должен быть "очень осторожным" и не передавать такие чувствительные технологии другой стране.

Украинская ПВО – другие новости

Напомним, что в Украине уже длительное время наблюдается критическая нехватка средств ПВО. Как отмечал авиационный эксперт Константин Криволап, речь идет не только о средствах противодействия баллистическим ракетам, но и о других системах для борьбы с аэродинамическими целями.

Между тем Украина совместно с Европой продолжает работу над разработкой совместной системы ПВО FREYJA. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что ожидает первых результатов от этого проекта уже в этом году.

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