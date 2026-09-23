Nissan возродил забытую модель: теперь это стильный и недорогой электрокар (фото)

Новый Nissan Pixo основан на Renault Twingo E-Tech.

Компания Nissan представила новое поколение компактного хэтчбека Pixo. Теперь это электромобиль, который разделяет платформу с Renault Twingo E-Tech и Dacia Spring. Подробности раскрыли на сайте бренда.

Новый Nissan Pixo получил минималистичный дизайн. Спереди расположены компактные P-образные передние фары. В экстерьере преобладает пиксельная тематика, которую можно разглядеть в оформлении бамперов и колесных дисков.

Габариты Nissan Pixo:

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длина - 3 796 мм;

ширина - 1 790 мм;

высота - 1 512 мм;

колесная база - 2 492 мм.

Происхождение Nissan Pixo выдает форма кузова, которая практически идентична Renault Twingo E-Tech. Однако новинка получила несколько уникальных "фишек". Например, в оптике и интерьере можно заметить небольшие смайлики.

Интерьер Nissan Pixo также практически не отличается от Renault Twingo E-Tech. Разница заключается лишь в небольших изменениях, включая название модели на руле.

Объем багажника составляет 356 литров. Если сложить задний ряд сидений, объем багажника увеличивается до 1 221 литра.

Новый Nissan Pixo получил литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею ёмкостью 27,5 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 259 километров по циклу WLTP. Батарея также поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью 50 кВт, которая позволяет зарядиться от 15 до 80 процентов примерно за 28 минут. Также предусмотрена двунаправленная зарядка мощностью 11 кВт.

Nissan Pixo оснащен электромотором мощностью 80 л.с. и 175 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 12,1 секунды.

Новый Nissan Pixo поступит в продажу в Европе уже в начале 2027 года. Цены будут объявлены в декабре этого года. Учитывая цены на Renault Twingo E-Tech и Dacia Spring, стоимость базовой версии новинки может составить чуть менее 20 000 евро.

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