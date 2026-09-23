Лидер французских ультралевых обвинил Украину в эскалации войны

Меланшон заявил, что не видит другого выхода, кроме дипломатии и диалога.

Лидер французских ультралевых Жан-Люк Меланшон заявил, что украинские удары по целям на территории России якобы привели к эскалации войны. Об этом пишет Le Monde.

Меланшон 23 сентября опубликовал в соцсети X видео, в котором он высказался о войне России против Украины. Кандидат в президенты Франции отметил, что его партия "Непокоренная Франция" с самого первого дня осуждает вторжение РФ в Украину, а также призывает российского диктатора Владимира Путина вывести войска из страны.

Однако в видео Меланшон также обвинил Украину в эскалации.

Видео дня

"Это не оправдание России, потому что как только вы произнесете хоть слово здравого смысла, вас обвинят в дезертирстве. Но все же, кто может представить себе страну, которая позволяет атаковать свою собственную столицу и никак не реагирует на такую ​​ситуацию? Это немыслимо. Даже если Россия является захватчиком Украины", - заявил политик.

Меланшон добавил, что не видит другого выхода, кроме дипломатии и диалога.

Украина согласилась на полное и немедленное прекращение огня с Россией

Напомним, что в совместном заявлении 51 страны-члена ООН говорится о том, что Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. В то же время Киев призвал Москву поступить так же.

Также в этом заявлении говорится о том, что РФ пытается заблокировать украинский экспорт зерна, ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

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