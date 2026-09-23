Nestlé сокращает ассортимент в Киеве: компания назвала причину

Почти все торговые сети лишились своих распределительных центров в Киеве.

Nestlé временно сокращает ассортимент товаров в Киеве из-за проблем с логистикой. Компания сосредоточится на самых популярных позициях, тогда как поставки второстепенных товаров будут ограничены. Об этом сообщил генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове Роман Янович в интервью "NV Бизнес".

"Широкого ассортимента товаров в Киеве временно не будет. Полный ассортимент завозить в таких условиях невозможно. Все производители сосредоточатся на основных товарных позициях, чтобы обеспечить хотя бы базовое наличие товаров на полках", – сказал он.

По словам Яновича, почти все торговые сети лишились своих распределительных центров в Киеве. Ранее производители доставляли крупные партии товаров на такие склады, после чего сети самостоятельно сортировали продукцию и развозили ее по магазинам. Теперь сети просят производителей доставлять товары непосредственно в торговые точки.

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В то же время развозить продукцию в каждый магазин отдельно физически невозможно, отметил гендиректор. Если десятки производителей будут приезжать в один небольшой магазин на собственном транспорте, чтобы доставить небольшие партии товаров, это приведет к логистическому коллапсу.

"Нужен посредник – либо дистрибьютор, который консолидирует товары от многих компаний и везет всё в одной машине, либо сама сеть", – пояснил Янович.

Компания тестирует несколько вариантов решения проблемы. В то же время Nestlé сейчас сознательно оптимизирует собственный ассортимент – временно сокращает производство и поставки второстепенных товарных позиций, чтобы максимально сосредоточиться на основных товарах и обеспечить их постоянное наличие в торговых сетях.

"Как только ситуация стабилизируется, мы вернем второстепенные позиции на полки", – сказал Янович.

Сроки возвращения полного ассортимента в компании сейчас не прогнозируют из-за постоянных обстрелов складской инфраструктуры. По словам Яновича, первоочередной задачей является обеспечение базовых потребностей потребителей по основным позициям, а следующим шагом станет восстановление более широкого ассортимента.

Удары России по складам – последние новости

Напомним, что Россия усилила удары по украинской экономике, атакуя торговые центры, склады и распределительные центры. В конце августа и начале сентября от этих атак пострадали крупные розничные сети, издательства, фармацевтические компании и "Новая почта", а в киевских супермаркетах начались перебои с поставками товаров.

В воскресенье, 20 сентября, россияне атаковали один из складов сети "ЭКО Маркет". Компания заявила, что магазины сети продолжают работу.

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области. В частности, речь идет о крупнейшем складе Rozetka в Броварах, двух крупных складских комплексах "Эпицентра" и заводе Epicentr Ceramic Corporation, сортировочном центре "Новой почты" в Киеве и т. д.

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