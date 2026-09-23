Он говорит, что Россия не хочет устанавлвать паузу в боевых действиях.

Россия не готова соглашаться на перемирие во время переговоров с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, выступая во время заседания Совета Безопасности ООН.

"Мы не будет на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО", - заявил он, называя так полномасштабную агрессию России против Украины.

При этом он также взялся перечислять задачи, ради которых Россия начала свое так называемое "СВО". Прозвучали идеи об "обеспечении безопасности РФ", "защите российскоязычных людей" в Украине и обвинения в сторону Украины, которая якобы не соблюдает права таких людей и притесняет московскую церковь.

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Он также упомянул Минские соглашения, заявив, что их выполнение стало бы залогом сохранения Украины в границах 1991 года. Однако при этом он решил исключить Крым.

"Если бы Минские соглашения 2015 года, подтвержденные в Париже в 2019 году, были выполнены, как того требовал Совет Безопасности, то Украина сейчас оставалась бы в тех же границах 1991 года. За исключением Крыма, вопрос о котором закрыт", – высказался он.

Также Лавров вспомнил о Революции Достоинства, в который раз посетовав, что хотя беглый президент Виктор Янукович "согласился на все требования" протестующих, их все равно не выполнили.

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Напомним, что перед этим Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и призвала Россию к тому же, говорится в совместном заявлении 51 страны-члена ООН. В заявлении также говорится о том, что Россия нужно призвать к обеспечению свободы передвижения в Черном море.

Кроме того, Украина готова к энергетическому перемирию с РФ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина готова к энергетическому режиму прекращения огня только в том случае, если россияне не будут атаковать украинскую энергетическую систему, инфраструктуру водоснабжения и системы отопления.

При этом по словам президента, возвращение к нормальной жизни невозможно, пока Крым вновь не станет украинским. Это обеспечить территориальную целостность Украины, напомнил он.

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